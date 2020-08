Κόσμος

Πτήση-θρίλερ με ύποπτους για τρομοκρατία

Συνοδεία μαχητικών προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Συνελήφθησαν δύο άτομα.

Η βρετανική Αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε, την Κυριακή, δύο ύποπτους για τρομοκρατία, μετά την άφιξη τους στο Λονδίνο με αεροπλάνο της Ryanair, το οποίο συνοδεύθηκε από μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας «απειλής» για την ασφάλεια.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 48 ετών και προερχόμενοι αντιστοίχως από το Κουβέιτ και την Ιταλία, συνελήφθησαν από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ, αφού έφθασαν στο Λονδίνο με πτήση από τη Βιέννη, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair, το πλήρωμα είχε ειδοποιηθεί για «μια εν δυνάμει απειλή για την ασφάλεια μέσα στο αεροπλάνο». «Όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, ο κυβερνήτης ειδοποίησε τις βρετανικές Αρχές και συνέχισε μέχρι το Στάνστεντ του Λονδίνου, όπου το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά». Οι επιβάτες μπόρεσαν να αποβιβασθούν «με ασφάλεια».

Η Royal Air Force (RAF), η βρετανική Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε πως δύο μαχητικά αεροσκάφη Typhoon απογειώθηκαν «για να αναχαιτίσουν ένα επιβατικό αεροπλάνο», το οποίο «συνοδεύθηκε με ασφάλεια μέχρι το Στάνστεντ».

Η εφημερίδα Daily Express αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της πως «ύποπτα αντικείμενα» είχαν βρεθεί σε τουαλέτα του αεροπλάνου, αλλά δεν κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.