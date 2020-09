Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: στο σπίτι τους με επιδοτούμενο ενοίκιο όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα "Γέφυρα", τους φόρους, τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και το νέο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται.

Στο πρόγραμμα «γέφυρα» αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”. Ο υπουργός έκανε λόγο για παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό πρόσωπο και για δεύτερη ευκαιρία, που θα έχει ο πολίτης για τη ρύθμιση των οφειλών του.

Συγκεκριμένα, για τους πλειστηριασμούς τόνισε ότι γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. “Εμείς όμως προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες για να μην γίνονται πλειστηριασμοί” τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και έκανε γνωστό ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει, παρά τη ρύθμιση των χρεών του, το ακίνητο θα μεταβιβάζεται για 12 χρόνια στο νέο φορέα και σε αυτό θα διαμένει ο ιδιοκτήτης, πληρώνοντας ενοίκιο που θα επιδοτείται.

Εξήγησε δε ότι με τη δημιουργία του ιδιωτικού αυτού φορέα, όταν ο ιδιοκτήτης φθάνει στην πτώχευση, θα μπορεί αντί να χάσει το σπίτι, να πληρώνει ενοίκιο που θα επιδοτείται, και μέσα στη 12ετία να μπορεί να το πάρει πίσω.

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, με το πρόγραμμα “γέφυρα” διασφαλίζεται ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν θα έχουν πρόβλημα με τους πλειστηριασμούς. “Βοηθάμε τον πολίτη και προληπτικά και κατασταλτικά” σημείωσε.

Για όσα νοικοκυριά μπορούν να πληρώσουν κάτι από τα χρέη τους, θα παγώνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, θα ρυθμίζεται ευνοϊκά η οφειλή και το δημόσιο θα επιδοτεί τις νέες δόσεις.

Όσον αφορά στις μειώσεις φόρων, εξήγησε ότι εξαρτώνται από τον έκταση της κρίσης του κορονοϊού, ενώ σε ερώτηση για την προκαταβολή φόρου και για το εάν θα συνεχιστεί αυτό το μέτρο, απάντησε ότι είναι κάτι που αξιολογείται. “Αυτή τη στιγμή το μείζον θέμα του επιχειρηματία είναι η ρευστότητα” τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι είναι πιθανόν η μείωση ενοικίων να επεκταθεί για ακόμα ένα μήνα στους κλάδους που πλήττονται από την κρίση, ενώ μελετάται και η δυνατότητα εθελοντικής μείωσης από τους ιδιοκτήτες. “Ότι έχουμε να ανακοινώσουμε, θα το ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ” είπε ο κ. Σταϊκούρας. “Έχουμε μια υγειονομική κρίση, αυτή η παρένθεση επιβάλλει από εμάς να αυξήσουμε δαπάνες. Άρα έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους στην ενίσχυση των πολιτών των χαμηλότερων στρωμάτων” πρόσθεσε. Ο κ. Σταϊκούρας έκανε δε την εκτίμηση ότι στο επόμενο Eurogroup θα υπάρχει η ίδια ευελιξία που υπήρξε και στο προηγούμενο.

Όσον αφορά στο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει προϋπολογιστεί το κονδύλι αυτό, ώστε να γίνει το βέλτιστο για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης τη χώρας και την ενίσχυση της άμυνάς της.

Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι μέσα στο 2020 θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.