Κόσμος

Μακρόν: τίμησε τον Λίβανο φυτεύοντας έναν κέδρο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γάλλος πρόεδρος τίμησε σήμερα τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη του Κράτους του Μείζονος Λιβάνου φυτεύοντας έναν κέδρο, το έμβλημα της χώρας...

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τίμησε σήμερα την πρώτη εκατονταετία από την ανακήρυξη του Κράτους του Μείζονος Λιβάνου (που τον Μάιο του 1926 μετονομάστηκε σε Δημοκρατία του Λιβάνου και είναι ο πρόγονος του σύγχρονου Λιβάνου) φυτεύοντας έναν κέδρο, το έμβλημα της χώρας αυτής της Μέσης Ανατολής, η οποία καταρρέει υπό το βάρος μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης.

Κατά την δεύτερη επίσκεψή του στον Λίβανο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο Μακρόν αναμένεται να κάνει έκκληση προς τους διχασμένους ηγέτες της χώρας να πραγματοποιήσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που είναι ζωτικής σημασίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση και για την εκταμίευση ξένης βοήθειας.

Με την οικονομία του να βρίσκεται σε βαθιά κρίση, με ένα τμήμα της πρωτεύουσας Βηρυτού να έχει καταστραφεί μετά την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της πόλης στις 4 Αυγούστου και τις θρησκευτικές εντάσεις να κλιμακώνονται, ο Λίβανος αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη απειλή για την σταθερότητά του μετά τον εμφύλιο πόλεμο την περίοδο 1975-1990. Ο Μακρόν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Λίβανο αμέσως μετά την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 190 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 6.000 άλλων, κατευθύνθηκε βορειοανατολικά της Βηρυτού σε μια προστατευόμενη περιοχή για να φυτέψει το δέντρο.

Παράλληλα η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει επίδειξη στον εναέριο χώρο του Λιβάνου με τα εθνικά χρώματα της χώρας. Ο Λίβανος τελούσε υπό γαλλική εντολή από το 1920 μέχρι την ανεξαρτησία του το 1943. Ο Μακρόν, ο οποίος βρισκόταν στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών πίεσης προς τους λιβανέζους πολιτικούς αρχηγούς για την πάταξη της διαφθοράς και την λήψη άλλων μέτρων για την αναβάθμιση της χώρας, ξεκίνησε την επίσκεψή του στον Λίβανο αργά χθες το βράδυ με μια συνάντηση με την 85χρονη Φαϊρούζ, μια από τις διασημότερες τραγουδίστριες στον αραβικό κόσμο, η μουσική της οποίας υπερβαίνει τον διχασμό στη χώρα.

Δεκάδες διασηλωτές είχαν συγκεντρωθεί με πλακάτ κατά την άφιξη του γάλλου προέδρου και τον υποδέχτηκαν με συνθήματα όπως "Καμία κυβέρνηση από ή με τους δολοφόνους" και "Μην βρεθείς στην λάθος πλευρά της ιστορίας". Ο ίδιος είπε χθες στους δημοσιογράφους ότι θέλει "να διασφαλίσει πως η νέα κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις".

Κατά τις ώρες που προηγήθηκαν της άφιξής του, λιβανέζοι πολιτικοί αρχηγοί πρότειναν για νέο πρωθυπουργό τον Μουστάφα Αντίμπ καταλήγοντας σε μια συμφωνία μεταξύ των μεγάλων κομμάτων που σύμφωνα με βετεράνους λιβανέζους πολιτικούς προήλθε έπειτα από πιέσεις που άσκησε ο Μακρόν το σαββατοκύριακο.

Στην ατζέντα της επίσκεψης του γάλλου προέδρου περιλαμβάνεται και μια περιοδεία στο κατεστραμμένο λιμάνι της Βηρυτού, μια συνάντηση με τον πρόεδρο Μισέλ Αούν σε δεξίωση που θα παρατεθεί με αφορμή τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη του Μείζονος Λιβάνου και συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς από όλα τα κόμματα της χώρας. Μετά τον διορισμό του χθες ο Αντίμπ έκανε έκκληση για τον ταχύτατο σχηματισμό νέας κυβέρνησης, την άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την σύναψη συμφωνίας με το ΔΝΤ.

Η οικονομική κρίση στον Λίβανο έχει τις ρίζες της σε δεκαετίες κρατικής διαφθοράς και κατασπατάλισης δημόσιου χρήματος που άφησαν την χώρα με ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια χρέη παγκοσμίως. Ο γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Λίβανος κινδυνεύει να εξαφανιστεί εξαιτίας της αδράνειας της πολιτικής του ελίτ που χρειάζεται να σχηματίσει άμεσα νέα κυβέρνηση για να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις.