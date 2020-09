Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιες περιοχές προτίμησαν οι Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αριθμός ρεκόρ ενεργοποιημένων επιταγών κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ σημειώθηκε τον Αύγουστο.

Αριθμός ρεκόρ ενεργοποιημένων επιταγών κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σημειώθηκε τον Αύγουστο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού. Συνολικά, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 31 Αυγούστου, ενεργοποιήθηκαν 71.332 επιταγές σε τουριστικά καταλύματα και 8.718 επιταγές ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Συγκεκριμένα, 51.363 επιταγές του βελτιωμένου και ενισχυμένου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου, καθώς και 19.969 επιταγές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2019-2020, που παρατάθηκε έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα.

Ενδεικτικά, οι 25 περιφερειακές ενότητες με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών τον Αύγουστο:

Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, τον Αύγουστο του 2019, είχαν ενεργοποιηθεί 19.129 επιταγές κοινωνικού τουρισμού σε τουριστικά καταλύματα της χώρας. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν 20.068 επιταγές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2019-2020 κατά το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2020. Δηλαδή, τους καλοκαιρινούς μήνες πήγαν διακοπές συνολικά 91.400 δικαιούχοι και ωφελούμενοι κοινωνικού τουρισμού.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos.