Η μέση κύρια σύνταξη και η μέση επικουρική σύνταξη στην Ελλάδα

Για μόνιμη λύση για τις εκκρεμείς συντάξεις κάνει λόγο ο Γιάννης Βρούτσης. Ποιες νέες συντάξεις «υπάγονται» στην ψηφιακή σύνταξη. Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι στην χώρα.

Όπως αναφέρεται σε δήλωση του Υπ. Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, «συνεχίζουμε την έκδοση και τη σταθερή δημοσιοποίηση των εκθέσεων του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» φωτίζοντας ξανά όλες τις πτυχές του ασφαλιστικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

Πλήθος Συνταξιούχων : 2.487.657

: 2.487.657 Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος : 2.258.402.999,41€

: 2.258.402.999,41€ Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020 : 18.016.307.923,37€

: 18.016.307.923,37€ Μέση Κύρια Σύνταξη : 726,30€

: 726,30€ Μέση Επικουρική Σύνταξη : 194,24€

: 194,24€ Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης : 18.155

: 18.155 Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 134.960

Παράλληλα, είναι βασική επιδίωξη μας είναι η αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων που αποτελεί μία παθογένεια δεκαετιών στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Η απάντηση σε αυτή την παθογένεια είναι η «ψηφιακή σύνταξη- ΑΤΛΑΣ», η οποία έχει ξεκινήσει από τις 23.7 και η λειτουργία της αποτελεί τη μόνιμη, αποτελεσματική και εγγυημένη λύση του προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο και αποφασιστικό βήμα έγινε με τις νέες συντάξεις αιτίας θανάτου (χηρείας) και τέως ΟΓΑ οι οποίες πλέον εκδίδονται ψηφιακά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μέσα στο επόμενο δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) ο e-ΕΦΚΑ προγραμματίζει για πρώτη φορά την σταδιακή ένταξη στο σύστημα ΑΤΛΑΣ όλων των εκκρεμών συντάξεων για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες από 1.1.2017 και μετά.

Η επίτευξη και αυτού το στόχου σηματοδοτεί την οριστική εξάλειψη των εκκρεμών συντάξεων στις δύο αυτές μεγάλες κατηγορίες αφού θα απονέμονται και αυτές –όπως οι νέες συνταξιοδοτικές πράξεις- σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αρχή του τέλους μιας παθογένειας δεκαετιών ξεκίνησε…».