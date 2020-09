Παράξενα

Προστατευόμενο είδος ο καρχαρίας που πιάστηκε στο Άγιον Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θανάτωση και η πώλησή του απαγορεύονται, σχολίασε η περιβαλλοντική οργάνωση iSea για την αλίευση καρχαρία στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.

«Δεν είναι γαλέος, είναι καρχαρίας, ανήκει σε προστατευόμενο είδος και η αλιεία, η θανάτωση και η πώλησή του απαγορεύονται», σχολίασε η περιβαλλοντική οργάνωση iSea, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση στο διαδίκτυο που αφορά την αλίευση καρχαρία μήκους 6 μέτρων, στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.

Σύμφωνη με τον Ιωάννη Γιώβο από την iSea, «δυστυχώς, η αλίευση του εξαβράγχιου ή εξακαρχαρία, αποτελεί συχνό φαινόμενο, αν και το είδος προστατεύεται με εθνική οδηγία, ενώ πάντα πωλείται ως “γαλέος” προκειμένου να πιάσει υψηλή τιμή στους καταναλωτές». «Όταν όμως μαγειρευτεί στο τηγάνι, αφρίζει γιατί το κρέας του έχει πολύ λίπος και δεν είναι εύγευστο», ξεκαθαρίζει ο κ. Γιώβος.

Σύμφωνα με τη Ρωξάνη Ναασάν Άγα – Σπυριδοπούλου, υπεύθυνη προγραμμάτων στην iSea, η οργάνωση τους τελευταίους 10 μήνες έχει προβεί σε 9 καταγγελίες σε λιμεναρχεία για την αλιεία, θανάτωση, κατοχή, αγορά, πώληση και εκφόρτωση καρχαριών.

«Και για την πρόσφατη περίπτωση, με την αλίευση του εξαβράγχιου καρχαρία, θα εξετάσουμε όλα τα στοιχεία και θα ενημερώσουμε το αρμόδιο λιμεναρχείο», προσθέτει. Σχολιάζοντας φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αλιείς που επιδεικνύουν την ψαριά τους, σημειώνει ότι κάποιοι δεν ξέρουν ότι πρόκειται για προστατευόμενα είδη. Ενθαρρυντικό είναι, στον αντίποδα, ότι αυξάνονται αυτοί που προβαίνουν σε αντίστοιχες αναρτήσεις όταν απελευθερώνουν καρχαρία, κάτι που όμως έχει πρακτικές δυσκολίες.

«Αν αλιευθεί με παραγάδι είναι σχετικά εύκολο να κόψεις την πετονιά με το αγκίστρι αλλά αν πιαστεί σε δίχτυ τράτας που ξεφορτώνει πάνω στο καΐκι, είναι δύσκολο να ξαναβάλεις τον, περίπου 500 κιλών, καρχαρία, πάλι μέσα στη θάλασσα και να τον απελευθερώσεις», τονίζει η κ. Σπυριδοπούλου.