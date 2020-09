Υγεία - Περιβάλλον

Κύπρος: “στο κόκκινο” η θερμοκρασία τον Αύγουστο

Πόση ήταν η μέση ημερήσια μέγιστη τιμή της. Πόσες φορές σκαρφάλωσε πάνω απο τους 50 βαθμούς ο υδράργυρος.

Ο Αύγουστος του 2020 ήταν μήνας κατά τον οποίο το θερμόμετρο στον σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας έφτασε ή και ξεπέρασε τους 40°C, συνολικά 12 φορές, κάτι που συνέβη και τον Αύγουστο του 2010. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, με θέμα τις θερμοκρασίες για τον μήνα Αύγουστο 2020 σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε αρκετούς σταθμούς τόσο των πεδινών όσο και των ορεινών, ήταν αρκετά υψηλές. Ο σταθμός Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας κατέγραψε στις 31 Αυγούστου την τρίτη κατά σειρά υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία από το 1983 με 44.5°C. Αναφέρεται ότι η απόλυτα μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε την 1η Αυγούστου του 2020 και ήταν 45.6°C και η δεύτερη στις 2 Ιουλίου 2017 και ήταν 44.6°C. Ο σταθμός Αθηαίνου κατέγραψε στις 31 Αυγούστου μέγιστη θερμοκρασία 44.1°C, η οποία είναι η υψηλότερη καταγραφείσα από το 1978 για μήνα Αύγουστο. Ο ορεινός σταθμός Δασικού Κολλεγίου Προδρόμου κατέγραψε στις 31 Αυγούστου μέγιστη θερμοκρασία 37.0° η οποία είναι η υψηλότερη καταγραφείσα από το 1958.

Η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία τον φετινό Αύγουστο, όπως υπολογίστηκε για τον σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας, ήταν 39.5°C, ενώ η δεύτερη υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν τον Αύγουστο του 2010 με 39.3°C.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το φετινό καλοκαίρι, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο επεφύλαξε δύο νέα διαδοχικά ρεκόρ, αφού η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ήταν από το 1983 μέχρι σήμερα για τον σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας για μεν τον Ιούλιο 39.7°C, για δε τον Αύγουστο 39.5°C. Ο συνδυασμός των θερμών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου καθιστά το δίμηνο ως το θερμότερο από το 1983 που λειτουργεί ο σταθμός.