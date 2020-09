Κοινωνία

Λύτρας στον ΑΝΤ1: οι 17χρονες χτυπούσαν την ανήλικη επί 15 λεπτά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος της 13χρονης για τα αίτια της επίθεσης και τα τραύματα που φέρει η πελάτισσα του.

Στο θέμα του ξυλοδαρμού μιας 13χρονης, στη Λαμία, αναφέρθηκε ο συνήγορος της οικογένειας της, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί",.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της 13χρονης, χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος υπήρξε αρχικά μια φραστική αντιπαράθεση μεταξύ της παρέας με τις τρεις 17χρονες.

Ξαφνικά, η μια από αυτές έριξε ένα χαστούκι στην 13χρονη και στη συνέχεια άρχισαν να την χτυπούν άγρια και οι τρεις μαζί.

Όπως είπε ο δικηγόρος της, οι 17χρονες χτυπούσαν την ανήλικη επί 15 λεπτά, προκαλώντας την αρκετά τραύματα.