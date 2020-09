Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 233 κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του ιού.

233 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ το απόγευμα της Τετάρτης, κατά την καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πανδημίας.

20 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ έξι “εισαγόμενα” κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Από τα 207 εγχώρια κρούσματα, τα 18 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, 30 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ τέσσερα αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων:

87 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 12 κρούσματα συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 16 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

17 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων δύο αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

15 κρούσματα από Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 9 συνδέονται με συρροή

Εννέα κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, εκ των οποίων δύο συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ ένα αναφέρει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Εννέα κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων επτά προέκυψαν από προληπτικό έλεγχο

Έξι κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με συρροή

Έξι κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή

Πέντε κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

Τέσσερα κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

Τέσσερα κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων τρία αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Τέσσερα κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

Τέσσερα κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

Τέσσερα κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων ένα στο ΚΥΤ Λέσβου και ένα συνδέεται με γνωστή συρροή

και ένα συνδέεται με γνωστή συρροή Τρία κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

Τρία κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τρία κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

Τρία κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Δωδεκανήσων

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Εύβοιας

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Κοζάνης

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

Ακόμη, τρία κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Κοντοζαμάνης: Προσωρινή διακοπή αποστολής δειγμάτων στο ΕΚΕΑ

«Λόγω της μαζικής επιστροφής από την καλοκαιρινή άδεια των εργαζομένων στις υγειονομικές μονάδες, που υποβάλλονται όλοι σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, δημιουργήθηκε αυξημένος όγκος εργαστηριακών ελέγχων που έπρεπε να διενεργηθούν και πρόσκαιρη έλλειψη αντιδραστηρίων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το οποίο εξάντλησε την εβδομαδιαία δυνατότητα διενέργειας μοριακών ελέγχων, που θα αποκατασταθεί στις 8/9», δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Όπως είπε, «Κατά συνέπεια, και προκειμένου να εξασφαλίζεται η εντός 24 ωρών λήψη αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε η πρόσκαιρη διακοπή αποστολής δειγμάτων στο ΕΚΕΑ και η αποστολή των δειγμάτων σε άλλα συνεργαζόμενα εργαστήρια ».

«Σημειώνεται ότι στο ΕΚΕΑ εξετάζονται περίπου 1.000 από τα 13.000 τεστ μοριακού ελέγχου που πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο καθημερινά στη χώρα, όπως επίσης ότι το ΕΚΕΑ ολοκληρώνει τον εργαστηριακό έλεγχο όλων των δειγμάτων που του αποστέλλονται εντός 24 ωρών και δεν παρατηρείται ουδεμία καθυστέρηση στη διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων», διευκρίνισε.