Κόσμος

ΗΠΑ: Αστυνομικοί έβαλαν κουκούλα και προκάλεσαν ασφυξία σε Αφροαμερικανό (βίντεο - ντοκουμέντο)

Συγκλονίζει νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ που βλέπει το φως της δημοσιότητας. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο αστυνομικής βίας κατά Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Αυτήν τη φορά, αστυνομικοί στην Νέα Υόρκη έβαλαν σακούλα στο κεφάλι Αφροαμερικανού συλληφθέντα, με τον άνδρα να πεθαίνει από ασφυξία.



Ο 41χρονος Ντάνιελ Προυντ συνελήφθη στο Ρότσεστερ δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ο αδελφός του είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία, καθώς ο Προυντ, ο οποίος είχε ψυχολογικά προβλήματα, χρειαζόταν βοήθεια.



Το οπτικό υλικό από την κάμερα που έφεραν οι αστυνομικοί, δείχνει τον άνδρα να τρέχει γυμνός στον δρόμο, την ώρα που χιόνιζε και ήταν άοπλος. Οι αστυνομικοί καταφθάνουν, τον ακινητοποιούν στο έδαφος και ο Προυντ βάζει τα χέρια του πίσω από την πλάτη. Υπακούει στις εντολές τους. Ανά διαστήματα βρίζει και φτύνει, αλλά δεν προβάλλει αντίσταση.





Τότε τους λέει πως έχει κορονοϊό, κι εκείνοι του βάζουν σακούλα στο κεφάλι. Ένας αστυνομικός φαίνεται να του πιέζει το κεφάλι και να του λέει: «Σταμάτα να φτύνεις». Ο Προυντ φαίνεται ν’ αντιδρά για λίγο και στη συνέχεια μένει ακίνητος. Ένας άλλος αστυνομικός λέει: «Είναι κρύος».





Μετά από λίγο φθάνει ένα ασθενοφόρο και δίδεται μάχη για την ανάνηψή του. Εν τέλει αποσυνδέθηκε από την τεχνητή υποστήριξη μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Μαρτίου.





«Τηλεφώνησα και ζήτησα βοήθεια για τον αδελφό μου, όχι να τον λιντσάρουν. Ποια είναι η δική τους ποινή; Σκοτώσατε έναν ανυπεράσπιστο μαύρο. Έναν πατέρα, έναν αδελφό, έναν θείο», δήλωσε ο αδελφός του.