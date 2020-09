Κοινωνία

Σύλληψη στην Κρήτη υπόπτου για σχέση με το ISIS

Θρίλερ στο Ρέθυμνο με 27χρονο, υπήκοο Βρετανίας, για τον οποίο υπήρχε απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε τουριστική περιοχή στο Ρέθυμνο Βρετανός υπήκοος ιορδανικής καταγωγής, για τον οποίο υπήρχε απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα για λόγους εθνικής ασφαλείας.



Το σήμα στις τοπικές αστυνομικές αρχές έφτασε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και την Κρατική ασφάλεια.

Η ΕΥΠ ενημέρωσε την Αστυνομία του Ρεθύμνου ακόμη και για το σημείο στο οποίο διέμενε ο συλληφθείς. Ο Βρετανός έφτασε στην Ελλάδα στις 30 Αυγούστου με την οικογένειά του.

Στην Βρετανία βρίσκεται σε κατάλογο υπόπτων υπό επιτήρηση για σχέσεις με ισλαμιστικές οργανώσεις και μυστικές υπηρεσίες.

Η χαρακτηριστική εντολή που έχει δοθεί για τον συλληφθέντα, είναι “να απελαθεί από την Ελλάδα με το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο”.

Τελικώς απελάθηκε στην Βρετανία το απόγευμα της Πέμπτης.