Κουρτς: εάν υποχωρήσουμε στις πιέσεις Ερντογάν, τότε καληνύχτα Ευρώπη

«Για να μην επαναληφθεί το 2015, πρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο τρόπο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων», διαμήνυσε ο Αυστριακός καγκελάριος.

Να στηριχθεί η Ελλάδα στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και να μην υπάρξει υποχώρηση απέναντι στις πιέσεις του Τούρκου προέδρου, τονίζει για μία ακόμη φορά ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, παραμένοντας σταθερός στη γραμμή του για τη σημασία διαφύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και στην επαναλαμβανόμενη κριτική από μέρους του στη στάση της Άγκυρας.

«Για να μην επαναληφθεί το 2015, πρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο τρόπο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων», διαμήνυσε ο Αυστριακός καγκελάριος στη διάρκεια συζήτησης στον τηλεοπτικό σταθμό της Kronen Zeitung, της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία αυστριακής εφημερίδας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης.

«Εάν υποχωρήσουμε απέναντι στις πιέσεις του (Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν και της Τουρκίας, τότε καληνύχτα Ευρώπη», προειδοποίησε ταυτόχρονα ο Αυστριακός καγκελάριος, τονίζοντας εκ νέου, πως ενόψει του χάους στα τουρκο-ελληνικά σύνορα τον περασμένο Φεβρουάριο, δεν επιτρέπεται κανείς να αφήσει να εκβιαστεί από τον Τούρκο πρόεδρο, «ο οποίος εκμεταλλεύεται όσους βρίσκονται σε φυγή, χρησιμοποιώντας τους ως όπλο».

Είναι χαρακτηριστικό, πως ο επικεφαλής της Αυστριακής κυβέρνησης συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος του και των Πράσινων, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος άμεσα τότε, είχε ασκήσει ανοικτά δριμεία κριτική προς τον Τούρκο πρόεδρο για την «πρωτοφανή όσο και προκλητική» ανακοίνωσή του περί ανοίγματος των συνόρων προς την Ελλάδα.

Ο ίδιος είχε καταγγείλει ευθέως τον Ταγίπ Ερντογάν ότι οργάνωσε «συνειδητά αυτή την επέλαση προσφύγων», που γίνεται, όπως είχε επισημάνει, «τελείως στοχευμένα» μόνον προς τα ελληνικά σύνορα και όχι και προς την Βουλγαρία, και «οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν ως έρμαια, ως όπλα, ως μέσο πίεσης απέναντι στην ΕΕ, κάτι που είναι αναξιοπρεπές και πρέπει να καταδικαστεί εντονότατα και παράλληλα απαιτείται η κατά το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη προς την Ελλάδα και μία ενότητα μέσα στην ΕΕ». «Το σημαντικότερο τώρα είναι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν αφήνουμε να μας εκβιάζει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στις τοποθετήσεις του για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Αυστριακός καγκελάριος είχε επισημάνει με κάθε σαφήνεια πως «η τρέχουσα κατάσταση δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά πρόκειται για μία συνειδητή, οργανωμένη επίθεση από την τουρκική πλευρά». Σε άλλες δηλώσεις του, ο καγκελάριος Σεμπάστιν Κουρτς είχε επίσης καταγγείλει ότι «ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται συνειδητά την δυστυχία αυτών των ανθρώπων για να ασκήσει πίεση στην ΕΕ, η οποία γι αυτόν τον λόγο πρέπει να επιδείξει περισσότερη όσο ποτέ ενότητα και να υποστηρίξει μία ενιαία άποψη ότι πρέπει να είναι σαφές πως κανένας δεν μπορεί να έλθει παράνομα στην Κεντρική Ευρώπη. Γι αυτό η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την Ελλάδα και να μην γονατίσει μπροστά στον Ερντογάν».