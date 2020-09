Αθλητικά

Εθνική Ισπανίας: Έγραψε Ιστορία ο Φατί

Αξέχαστη θα μείνει για τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα η συμμετοχή του στον αγώνα της Ισπανίας με τη Γερμανία για το Nations League.

Ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ανσού Φατί, κατάφερε στην ισοπαλία (1-1) της Ισπανίας με τη Γερμανία, στο ντέρμπι του 4ου ομίλου της League A του Nations League, να κερδίσει τον τίτλο του δεύτερου νεότερου παίκτη στην Ιστορία των “φούριας ρόχας”.

Σε ηλικία 17 ετών και 308 ημερών, ο γεννημένος στις 31 Οκτωβρίου του 2002 στη Γουινέα Μπισσάου, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 46΄, στη θέση του Χεσούς Νάβας, και έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε αναμέτρηση της εθνικής Ισπανίας.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται Άνχελ Θουμπιέτα, ο οποίος στις 26 Απριλίου του 1936 και σε ηλικία 17 ετών και 284 ημερών, είχε αγωνιστεί με την Ισπανία απέναντι στην πρώην Τσεχοσλοβακία.