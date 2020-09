Life

Η Μάιλι Σάιρους για το διαζύγιο με τον Λίαμ Χέμσγουορθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς περιέγραψε τη ζωή της αυτήν την περίοδο και τι είπε για τα μελλοντικά της σχέδια...

Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) έδωσε μία νέα συνέντευξη και φυσικά αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στο γάμο της και το διαζύγιο με τον Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth).

Όπως είπε η ποπ σταρ για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια είναι αδέσμευτη, λέγοντας ότι η περίοδος αυτή είναι μια «εξαιρετικά σημαντική στιγμή» στη ζωή της. «Ως ελεύθερη μεγαλώνω μια ασφαλής γυναίκα που έχει κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της τα τελευταία χρόνια», είπε.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το διαζύγιό της με τον Λίαμ από τα μέσα ενημέρωσης είπε ότι «αυτό που ήταν πραγματικά απαίσιο δεν ήταν το γεγονός ότι εγώ και κάποιος που αγαπούσα συνειδητοποιήσαμε ότι δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι εντάξει, μπορώ να το αποδεχτώ. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ την κακοποίηση και όλες αυτές τις ιστορίες. Είναι εκπληκτικό που ο κόσμος τα πιστεύει χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει ένα διάστημα το οποίο το αγνοεί για το πώς οδηγηθήκαμε σ' αυτό. Δεν είναι ότι μια μέρα ήμασταν ευτυχισμένοι και την επομένη τα έφτιαξα με τη φίλη μου και πήγα στην Ιταλία. Υπάρχει πολύς καιρός στο ενδιάμεσο που δεν το είδατε».

Κοιτώντας το μέλλον, είπε ότι θα ενδιαφερόταν να γνωρίσει «έναν μεγαλύτερο άντρα» - πριν προσθέσει: «Δεν χρειάζομαι έναν άνδρα ή μια γυναίκα που θα με φροντίζει, μπορώ να με φροντίσω. Είμαι ικανή να φροντίζω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να έχω μία σχέση».