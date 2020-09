Κοινωνία

Του... έταζε υψηλές αποδόσεις και του “έφαγε” μια περιουσία σε ένα εξάμηνο!

Πώς ένας συμπολίτης μας πιάστηκε στα δίχτυα... μαφιόζου επενδυτή.

Στα... δίχτυα μαφιόζου επενδυτή που είχε τάχα υψηλές γνωριμίες με τράπεζες του Hong Kong, των ΗΠΑ και του... Αγίου Μαυρίκιου, πιάστηκε και μάλιστα για τα καλά, ένας 40χρονος συμπολίτης μας, αφού είδε τους λογαριασμούς του να αδειάζουν κατά 68.000 ευρώ περίπου!

Ο συμπολίτης μας, προσέφυγε στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ζητώντας την ποινική δίωξη του επιτήδειου ο οποίος όμως, όπως όλα δείχνουν, έχει εξαφανιστεί και έχει... επενδύσει για τα καλά τα χρήματα που άρπαξε τους προηγούμενους μήνες.

Όλα ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου του 2019, όταν ο υποτιθέμενος σύμβουλος επενδύσεων εξωτερικού, προσέγγισε συμπολίτη μας και του έταξε υψηλότατες αποδόσεις των χρημάτων του αν κατέθετε τα χρήματά του σε συγκεκριμένες τράπεζες του εξωτερικού.

Έτσι κι έγινε. Τμηματικά από τότε έως και τον περασμένο Ιούλιο, κατατέθηκαν σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζών, 65.000 δολάρια ΗΠΑ και 13.000 ευρώ. Συνολικά δηλαδή, ποσό 68.000 ευρώ, κατάφερε να αρπάξει ο επιτήδειος δράστης και να εξαφανιστεί.

Ήδη έχουν ενημερωθεί αρμόδιες διωκτικές αρχές του εξωτερικού, αλλά εκτιμάται ότι οι πιθανότητες να εντοπιστεί ο δράστης και να μπορέσει να πάρει πίσω τα χρήματά του ο συμπολίτης μας, είναι ελάχιστες.

Πηγή: rodiaki.gr