Σέρμπος στον ΑΝΤ1: γιατί ο Ερντογάν θέλει να μας σύρει σε διάλογο (βίντεο)

Τι λέει ο Καθ. Διεθνούς Πολιτικής του Παν. Θράκης για την τακτική του Ερντογάν, τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την στάση που πρέπει να τηρήσει η Αθήνα.