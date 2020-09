Αθλητικά

Super League: το πρόγραμμα της σεζόν 2020-2021

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Πού θα γίνει το πρώτο ντέρμπι.

Η συνάντηση της Τρίπολης, ανάμεσα στον γηπεδούχο Αστέρα και τον Παναθηναϊκό, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της πρεμιέρας (11-13/9) του νέου πρωταθλήματος (2020-21), που ως γνωστόν ξεκινά με δύο αναβολές (ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα).

Από εκεί και ύστερα, οι υπόλοιπες συναντήσεις έχουν ως εξής: Άρης-Λαμία, Ατρόμητος-Βόλος, ΟΦΗ-Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ-ΑΕΛ. Το πρώτο ντέρμπι της νέας διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί την 5η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ και είναι ντέρμπι «Δικεφάλων».

Την 6η ημέρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ενώ οι «αιώνιοι» θα συναντηθούν την 9η αγωνιστική στο «Γ. Καραϊσκάκης». Την 11η θα παίξουν ΑΕΚ - Παναθηναϊκός με τυπικά γηπεδούχο την Ένωση, τη 12η θα διεξαχθεί το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας (Άρης - ΠΑΟΚ) και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τους «πράσινους» στη Θεσσαλονίκη, τη 13η ημέρα.

Ο αγώνας ΑΕΚ - Ολυμπιακός, που είχε εξαρχής οριστεί για την 1η αγωνιστική, αναβλήθηκε, αφού οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό του Κυπέλλου, στις 12 Σεπτεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Απόλλωνας Σμύρνης, που προέρχεται από τα πρόσφατα παιχνίδια-μπαράζ με την Ξάνθη, δεν θα αγωνιστεί στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και ο ΠΑΣ Γιάννινα στις δύο, γι΄ αυτό και ορίστηκε να παίξουν μεταξύ τους την πρώτη αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ θα... ανοίξει το «χορό» της νέας διοργάνωσης παίζοντας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με την ΑΕΛ στην Τούμπα, ύστερα από σχετικό αίτημά του που έγινε αποδεκτό, λόγω του αγώνα του με την Μπενφίκα (15/9) για το γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική

AEK - Ολυμπιακός

Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΣ Γιάννινα

Άρης - Λαμία

Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός

Ατρόμητος Αθηνών - Βόλος

ΟΦΗ - Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

2η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΛ

Βόλος - Άρης

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός - AEK

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών

Λαμία - ΟΦΗ

3η Αγωνιστική

AEK - Λαμία

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα

Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων Σμύρνης

Βόλος - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

ΟΦΗ - Ατρόμητος Αθηνών

4η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΛ

Ατρόμητος Αθηνών - AEK

Παναθηναϊκός - Άρης

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Λαμία - Βόλος

5η Αγωνιστική

AEK - ΠΑΟΚ

ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης

Άρης - Απόλλων Σμύρνης

Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός - Ατρόμητος Αθηνών

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Λαμία - Παναιτωλικός

6η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - AEK

ΑΕΛ - Άρης

Απόλλων Σμύρνης - Λαμία

Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ

Ατρόμητος Αθηνών - Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός - Βόλος

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

7η Αγωνιστική

AEK - ΟΦΗ

Άρης - Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Γιάννινα

Βόλος - ΑΕΛ

Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Λαμία - Παναθηναϊκός

8η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός

ΑΕΛ - Λαμία

Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ

Άρης - AEK

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος

ΟΦΗ - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθηνών

9η Αγωνιστική

AEK - ΑΕΛ

Ατρόμητος Αθηνών - Απόλλων Σμύρνης

Βόλος - ΟΦΗ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός - Άρης

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

Λαμία - Αστέρας Τρίπολης

10η Αγωνιστική

ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος

Άρης - Ολυμπιακός

Αστέρας Τρίπολης - AEK

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

Λαμία - ΠΑΟΚ

11η Αγωνιστική

AEK - Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία

Ατρόμητος Αθηνών - Άρης

Ολυμπιακός - Βόλος

ΟΦΗ - Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός - ΑΕΛ

ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

12η Αγωνιστική

ΑΕΛ - ΟΦΗ

Απόλλων Σμύρνης - AEK

Άρης - ΠΑΟΚ

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος Αθηνών

Βόλος - Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα

Λαμία - Ολυμπιακός

13η Αγωνιστική

AEK - Βόλος

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος Αθηνών - Λαμία

Ολυμπιακός - ΑΕΛ

ΟΦΗ - Άρης

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

14η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ

Βόλος - Ατρόμητος Αθηνών

Ολυμπιακός - AEK

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Λαμία - Άρης

15η Αγωνιστική

AEK - Παναιτωλικός

ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα

Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός

Άρης - Βόλος

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Λαμία

16η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος Αθηνών - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ - Βόλος

Λαμία - AEK

17η Αγωνιστική

AEK - Ατρόμητος Αθηνών

ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης

Άρης - Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Βόλος - Λαμία

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

18η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

Απόλλων Σμύρνης - Άρης

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ

Ατρόμητος Αθηνών - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

Παναιτωλικός - Λαμία

ΠΑΟΚ - AEK

19η Αγωνιστική

AEK - ΠΑΣ Γιάννινα

Άρης - ΑΕΛ

Βόλος - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός - Ατρόμητος Αθηνών

Λαμία - Απόλλων Σμύρνης

20η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος Αθηνών

ΑΕΛ - Βόλος

Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός

Αστέρας Τρίπολης - Άρης

ΟΦΗ - AEK

Παναθηναϊκός - Λαμία

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

21η Αγωνιστική

AEK - Άρης

Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός

Βόλος - Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης

Λαμία - ΑΕΛ

22η Αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ

ΑΕΛ - AEK

Απόλλων Σμύρνης - Ατρόμητος Αθηνών

Άρης - Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης - Λαμία

ΟΦΗ - Βόλος

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

23η Αγωνιστική

AEK - Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ

Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΛ

Βόλος - Απόλλων Σμύρνης

Ολυμπιακός - Άρης

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - Λαμία

24η Αγωνιστική

ΑΕΛ - Παναιτωλικός

Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ

Άρης - Ατρόμητος Αθηνών

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ

Βόλος - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - AEK

Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα

25η Αγωνιστική

AEK - Απόλλων Σμύρνης

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

Ατρόμητος Αθηνών - Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός - Λαμία

ΟΦΗ - ΑΕΛ

Παναιτωλικός - Βόλος

ΠΑΟΚ - Άρης

26η Αγωνιστική

ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός

Άρης - ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα

Βόλος AEK

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Λαμία - Ατρόμητος Αθηνών