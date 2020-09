Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικός ο Τσιμίκας

Από την Τετάρτη έχει ανεβάσει δέκατα, αισθανόταν αδιαθεσία και δεν έχει προπονηθεί από τότε. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΟ.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε απόψε (4/9) την ύπαρξη κρούσματος κορονοϊού στην Εθνική ομάδα των Ανδρών, που βρίσκεται στη Λιουμπλιάνα μετά το χθεσινό αγώνα με τη Σλοβενία και προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής (6/9, 21:45), με το Κόσοβο στην Πρίστινα.

Η ΕΠΟ δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για ποδοσφαιριστή ή μέλος του προπονητικού επιτελείου, με τις «υποψίες» ωστόσο να στρέφονται στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος από την Τετάρτη έχει ανεβάσει δέκατα, αισθανόταν αδιαθεσία και δεν έχει προπονηθεί από τότε.

Το μέλος της ελληνικής αποστολής που έχει προσβληθεί από τον Covid-19 έχει απομονωθεί τις τελευταίες 36 ώρες και αύριο το πρωί θα αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώθηκε σήμερα για την ύπαρξη θετικού δείγματος Covid-19 στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την εξουσιοδοτημένη από την UEFA ιατρική υπηρεσία μεταξύ των μελών της αποστολής της Εθνικής ομάδας των Ανδρών, η οποία βρίσκεται στην Λιουμπλιάνα και προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με το Κόσοβο στην Πρίστινα. Ακολουθείται το υγειονομικό πρωτόκολλο της UEFA (UEFA return to play protocol) και ενημερώθηκαν αμέσως ο ΕΟΔΥ και η υγειονομική επιτροπή της ΓΓΑ.

Το μέλος της αποστολής που είχε θετικό δείγμα και είχε απομονωθεί τις τελευταίες 36 ώρες για προληπτικούς λόγους από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, αποχωρεί αύριο το πρωί από την αποστολή, ενώ η προετοιμασία της ελληνικής ομάδας συνεχίζεται.

Τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής υποβλήθηκαν σήμερα σε νέο τεστ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρωτόκολλο της UEFA και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά αύριο πριν από την αναχώρηση της αποστολής στο Κόσοβο».