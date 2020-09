Οικονομία

Σταϊκούρας: η κυβέρνηση παίρνει φορολογικά βάρη 2 δισ. από τις επιχειρήσεις

Τόνισε ότι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η στροφή της οικονομίας προς ένα νέο, έξυπνο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο.

Λιγότεροι κατά περίπου 2 δισ. ευρώ (στα 1,5-1,6 δισ., έναντι 3,5 δισ. πέρυσι) είναι οι φόροι που καλούνται να καταβάλουν φέτος οι ελληνικές επιχειρήσεις, χάρη στο όφελος που προκύπτει από μέτρα όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών και της προκαταβολής φόρου, επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας, μέσω τηλεδιάσκεψης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Ειδικά για την Κ. Μακεδονία επισήμανε ότι από όλα τα εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκαν, στην περιοχή «έπεσε» περίπου 1 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, μετά τη συνεργασία των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την επιστρεπτέα προκαταβολή επωφελήθηκαν 85.252 επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στην Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων οι 49.054 στη Θεσσαλονίκη.

Το ποσό της αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού έφτασε για την περιοχή στα 316 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των δύο κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής διαμορφώθηκε στα 240 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, όσον αφορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, έχουν εγκριθεί 2.574 αιτήσεις, συνολικού ύψους 675,8 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι 135.000 εργαζόμενοι στην Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων 101.000 στη Θεσσαλονίκη, έλαβαν 150 εκατ. ευρώ, ενώ 6.015 δικαιούχοι του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ επωφελήθηκαν με 2 εκατ. Επιπρόσθετα, 8.926 εργαζόμενοι στον τουρισμό πήραν αποζημίωση Ειδικού Σκοπού ύψους 6 εκατ. ευρώ.

«Πλέον, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η στροφή της οικονομίας προς ένα νέο, έξυπνο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο. Προς αυτή την κατεύθυνση καταρτίζεται ένα ολιστικό, αναλυτικό Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, που θα συζητηθεί και θα συνδιαμορφωθεί με τους παραγωγικούς φορείς, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία» υπογράμμισε.