Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: άρματα μάχης στα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταφέρει η Τουρκία (εικόνες)

Συνολικά 40 άρματα μάχης μεταφέρονται στα ελληνοτουρκίκα σύνορα με βάση τα όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Haber.

Εικόνες από την μεταφορά αρμάτων μάχης του τουρκικού στρατού μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες αρκετά Μέσα Ενημέρωσης της Τουρκίας, τονίζοντας πως η μεταφορά τους γίνεται προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα και συγκεκριμένα στον Έβρο.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια Μέσα, τα εν λόγω άρματα βρισκόντουσαν τοποθετημένα στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας, και η μεταφορά τους σημειώνεται μόλις λίγες ώρες μετά τις σημερινές εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις οποίες απείλησε ευθέως με πόλεμο την Ελλάδα.

Η τουρκική επιθετικότητα αναγκάζει την Αθήνα να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις, αλλά και σε γρήγορες κινήσεις, ώστε η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος να προχωρήσει τάχιστα.

Οι διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, κάτι που έχει αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία. Κατά τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός, που τις τελευταίες ημέρες είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας και τους κορυφαίους επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων, θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το πλήρες σχέδιο της κυβέρνησης για τα εξοπλιστικά.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται να έχει κλειδώσει η αγορά 18 γαλλικών Ραφάλ, από τα οποία σχεδόν τα μισά θα είναι μεταχειρισμένα, προκειμένου όχι μόνο να κοστίσουν λιγότερο, αλλά κυρίως να ενταχθούν άμεσα στη δύναμη πυρός της Ελλάδας στους αιθέρες. Κλειδί θα είναι ο εξοπλισμός τους με τους πυραύλους μακρού πλήγματος Σκαλπ, που θα προσφέρουν υπεροπλία στον αέρα στα γεράκια της Πολεμικής μας Αεροπορίας και θα μπορούν να πλήττουν από στόχους επιφανείας μέχρι εχθρικά πολεμικά πλοία.