Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νοσηλεύτρια μαιευτικής βρέθηκε θετική

Ποια η κατάσταση της υγείας της. Τι έδειξαν στα τεστ στο υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου.

Συναγερμός σήμανε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, καθώς μία μοσηλεύτρια της μαιευτικής βρέθηκε θετική σε τεστ για κορονοϊό.

Η γυναίκα ήταν ασυμπτωματική και θέλησε να κάνει το τεστ προληπτικά, κάτι που όπως αποδείχθηκε ήταν προφητικό!

Η κλινική δεν έκλεισε αλλά δεν δέχεται άλλους ασθενείς, προληπτικά, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.

Σήμερα στην κλινική έγινε απολύμανση, ενώ τα τεστ σε όλο το προσωπικό βγήκαν αρνητικά.