Χιλή: Ισχυρός σεισμός σκόρπισε τον τρόμο (βίντεο)

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το “χτύπημα” του Εγκέλαδου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών σημειώθηκε σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Κοκίμπο στη Χιλή, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 25 χιλιόμετρα.

Aπό την πλευρά του, το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι η ισχύς του σεισμού ήταν 6,4 βαθμών, ενώ προσδιόρισε πως σημειώθηκε 46 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Οβάγιε στις 04:16 (ώρα Ελλάδας).

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές επί του παρόντος.