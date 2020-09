Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δύο θάνατοι τα ξημερώματα

Άλλοι δύο νεκροί προστέθηκαν στον απολογισμό της πανδημίας. Ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων.

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες, που νοσηλεύονταν με COVID-19, στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης, κατέληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ανεβάζοντας σε 282 τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας.

Πρόκειται για μία 92χρονη, από το γηροκομείο του Ευόσμου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν από τη 1:30 τα ξημερώματα, και μία 75χρονη από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι, που κατέληξε στις 5:30.

Και οι δύο ηλικιωμένες είχαν υποκείμενα νοσήματα.