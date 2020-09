Κοινωνία

Καλλιεργητές κάνναβης με πανελλαδικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών (εικόνες)

Που και πως έπεσαν στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτειών κάνναβης σημαντικής εκτάσεως, καθώς και στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανασυσκευασία και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη και κοκαΐνη) στην ελληνική επικράτεια.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες του Σαββάτου σε ορεινή δύσβατη περιοχή όρους της Αιτωλοακαρνανίας, κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ. και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, τέσσερις (4) αλλοδαποί μέλη της (ένας 41χρονος, ένας 43χρονος και δύο 33χρονοι), για οργάνωση, εποπτεία και καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης καθώς και για τη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης. Εκτός αυτού, συνελήφθη ένας αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμη, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται δύο (2) ακόμη μέλη της οργάνωσης.

Κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινή δύσβατη περιοχή όρους της Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση συγκομισθησομένων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς επίσης και στην αγορά, προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανασυσκευασία ηρωίνης και κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω πώληση, διενεργήθηκε αστυνομική έρευνα προς εξακρίβωση και διασταύρωση των ανωτέρω, με επακόλουθο τον εντοπισμό της εγκληματικής οργάνωσης και την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους των μελών της και δρούσε μεθοδικά, διαμορφώνοντας με επαγγελματική κατάρτιση κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση.

Τα μέλη του εγκληματικού κυκλώματος είχαν τους κάτωθι ρόλους:

ο 41χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος, επόπτευε και έλεγχε την πρόοδο της φυτείας. Συγκεκριμένα, ήταν υπεύθυνος για την τροφοδοσία των καλλιεργητών με λιπάσματα, εργαλεία και όλα τα απαραίτητα εφόδια για την κάλυψη όλων των αναγκών αυτής και των ευρισκομένων εντός της φυτείας καθώς και για την αγορά, προμήθεια, νόθευση και επανασυσκευασία ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης προς περαιτέρω διακίνηση.

ο 43χρονος και ο 33χρονος ήταν επιφορτισμένοι με την αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών

ο έτερος 33χρονος αλλοδαπός από κοινού με τα έτερα μέλη του κυκλώματος που αναζητούνται ήταν αρμόδιοι για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για τη φύλαξη της φυτείας διαμένοντας εντός αυτής.

Από τις επακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-950- δενδρύλλια κάνναβης,

ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους -525- γραμμαρίων,

κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους -27- γραμμαρίων,

-1.910- γραμμάρια σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλη για νόθευση ηρωίνης,

-7- ζυγαριές,

εργαλεία απαραίτητα για τη νόθευση και επανασυσκευασία ηρωίνης (ορθογώνια μεταλλική κατασκευή, ορθογώνιο μεταλλικό καλούπι, μεταλλική πλάκα, -2- μεταλλικές μήτρες, υδραυλικός γρύλος),

υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης της καλλιέργειας και υδροδοτήσεως (λάστιχα ποτίσματος, ψεκαστήρας πλάτης, βενζινοκίνητη αντλία νερού, συσκευασίες ενισχυτικού ανθοφορίας και βελτιωτικού καρπού, τσεκούρι, πριόνια, μεταλλικό δρεπάνι κ.α.)

υλικά και εξοπλισμός διαβίωσης, καθώς μέλη του κυκλώματος διέμεναν εντός της φυτείας

-9- κινητά τηλέφωνα,

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και

το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ

Από τη μεθοδολογία δράσης τους, τη δυναμικότητα της φυτείας και των εξ’ αυτών προσδοκώμενων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης (προσδιοριζόμενης περίπου σε 500 κιλά) και την κατάρτιση των μελών ως προ την επαγγελματική υποδομή της εγκληματικής τους δράσης αδιαλείπτως, εκτιμάται ότι τα κέρδη που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπολογίζονται τουλάχιστον σε -2.500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.