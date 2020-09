Κόσμος

Φωτιές στην Καλιφόρνια: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πέντε κομητείες

Εφιαλτικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πύρινης λαίλαπας στην αμερικανική πολιτεία.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πέντε κομητείες εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών.

Στις κομητείες αυτές, συμπεριλαμβάνονται το Φρέσνο, η Μαντέρα, η Μαριπόζα, το Σαν Μπερναντίνο, αλλά και Σαν Ντιέγκο, όπως ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής και γρήγορα κατέκαψε έκταση 182.100 στρεμμάτων, ενώ η κατάσταση επέβαλε την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους, αλλά και το κλείσιμο δρόμων στην περιοχή του Φρέσνο που βρίσκεται στα κεντρικά της Καλιφόρνιας.

Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 3.000 κατασκευές έχουν καταστραφεί κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, από το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρη την πολιτεία.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με αεροπορικά μέσα σε πιο ασφαλείς περιοχές στη διάρκεια της νύχτας, καθώς μια δασική φωτιά απέκοψε το μοναδικό δρόμο στον Ταμιευτήρα Μάμουθ Πουλ στην Καλιφόρνια, που αποτελεί δημοφιλή περιοχή αναψυχής, στο Εθνικό Δάσος Σιέρα της Καλιφόρνιας.