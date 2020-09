Life

Τζον Λέτζεντ: ποιον “ψήφισε” ως τον πιο σέξι άντρα

Ο 40χρονος πολυβραβευμένος Αμερικανός αστέρας της μουσικής παραδίδει" το στεμμα που κέρδισε πέρσι. Σε ποιον;

Ο Τζον Λέτζεντ (John Legend) ήταν ο πιο σέξι άντρας εν ζωή το 2019. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλοί αμφισβήτησαν τον τίτλο αυτόν και τώρα δηλώνει ότι το «στέμμα» του πιο σέξι άντρα για το 2020 θα πρέπει να πάρει ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα (Jason Mamoa).

«Ήταν αστείο, ήταν συγκινητικό, ήταν όλα αυτά τα πράγματα», είπε ο θρύλος της μουσικής στο People. «Μου αρέσει πραγματικά να αυτοσαρκάζομαι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις τον εαυτό σου πολύ σοβαρά όταν κάποιος σε αποκαλεί "Sexiest Man Alive". Δεν είναι κυριολεκτικό και δεν πρέπει να το παίρνουμε πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.

«Εκτίμησα όλη την εμπειρία και προσπαθώ να διασκεδάσω πολύ με αυτήν, αλλά είμαι τόσο έτοιμος να παραιτηθώ από αυτόν τον τίτλο», δήλωσε.

Ενώ όταν ρωτήθηκε για το ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο «διάδοχος» του είπε: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν λάβω υπ' όψιν το Twitter μου, τα περισσότερα σχόλια έλεγαν ότι αυτός που έπρεπε να πάρει τον τίτλο είναι ο Τζέισον Μομόα. Αυτό είναι το όνομα που ξεχώρισε στα σχόλια».