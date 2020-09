Κοινωνία

Κρούσμα κορονοϊού σε βρεφονηπιακό σταθμό

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες μετά το κρούσμα κρονοϊού σε βρεφονηπιακό σταθμό στο Μοσχάτο. Κλείνει το τμήμα για 14 ημέρες, σε καραντίνα οι δασκάλες

Γονέας νηπίου στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Μοσχάτου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ο οποίος ενημέρωσε το πρωί της Δευτέρας τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΟΠΑΚΑ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Το νήπιο είχε προσέλθει την Πέμπτη και την Παρασκευή στον σταθμό, ωστόσο εξαιτίας του ότι ο γονέας του βρέθηκε θετικός στον ιό, παρέμεινε προληπτικά στο σπίτι.

Από την πρώτη στιγμή ο ΔΟΠΑΚΑ επικοινώνησε και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΔΟΠΑΚΑ ακολουθεί αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, από την πρώτη μέρα που άνοιξαν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό και με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο ΔΟΠΑΚΑ προβαίνει στις εξής προληπτικές ενέργειες:

Ενημερώθηκαν οι γονείς των νηπίων του τμήματος για το περιστατικό

Διακόπτει τη λειτουργία του νηπιακού τμήματος του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοσχάτου για 14 ημέρες

Προχωρά στην απολύμανση των χώρων

Θέτει τις δασκάλες του τμήματος εκτός υπηρεσίας για 14 ημέρες.