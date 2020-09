Life

Κέιτλιν Τζένερ: εξηγεί γιατί χώρισε την Κρις Τζένερ

Υποστηρίζει ότι η αιτία δεν ήταν ο επαναπροσδιορισμού φύλου.

Ο επαναπροσδιορισμός του φύλου της, αν και δεν ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο χώρισε με την Κρις Τζένερ (Kris Jenner), μετά από 23 χρόνια γάμου, έπαιξε το ρόλο του, είπε η Κέιτλιν Τζένερ (Caitlyn Jenner), επισημαίνοντας ότι υπήρχαν πολλοί λόγοι που οδήγησαν το ζευγάρι στο διαζύγιο.

«Είχαμε τόσα πολλά άλλα προβλήματα, εξαιτίας της απογοήτευσης που ένιωθα και θα μπορούσα να το κάνω λίγο πιο γρήγορα, ξέρεις εκεί προς το τέλος», δήλωσε η Κέιτλιν μιλώντας στο podcast του Ρομπ Λόου, Literally.

«Υπήρχαν πολλά, αγόρι μου υπήρχαν πολλά πράγματα που συνέβαιναν», είπε η Κέιτλιν. «Και ξαφνικά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα». Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι οι διαφορές τους ήταν αγεφύρωτες και από τη στιγμή εκείνη όλα ήταν εντάξει.

Η Κέιτλιν είπε ότι ηρέμησαν όταν συνειδητοποίησαν πού βρίσκονταν. «Ήξερε ότι δεν λειτουργεί. Ήξερα, επίσης ότι δεν λειτουργεί», είπε. Και αυτό ήταν. Είπε ακόμα ότι από την πρώτη στιγμή ήθελε το σπίτι τους να το κρατήσει η Κρις και η Κρις αμέσως προσφέρθηκε να τη βοηθήσει να βρει και να φτιάξει το ιδανικό μέρος γι' αυτήν.

«Θέλω να αισθάνεσαι άνετα», θυμάται η Κέιτλιν ότι της είπε η Κρις. «Βρήκε ακόμη και το μέρος, το διακόσμησε, έκανε τα πάντα στο Μαλιμπού».

Η πρώην Ολυμπιονίκης μίλησε και για το «κυνηγητό» από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της μετάβασής της, και για τον αγώνα που έδινε για να διατηρήσει κάποια αίσθηση ιδιωτικότητας.