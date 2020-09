Αθλητικά

Κορονοϊός: κρούσμα σε ανήλικο αθλητή έβαλε σε καραντίνα δεκάδες άτομα

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία προκάλεσε το αποτέελσμα του τεστ, στο οποίο υποβλήθηκε ο μαθητής.

Λίγα 24ωρα πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων, ήρθε η είδηση ότι 16χρονος Λαμιώτης μαθητής και ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Α’ Κατηγορίας διαγνώσθηκε θετικός στην covid-19.

Το παιδί παρουσίασε συμπτώματα του νέου ιού όπως απώλεια γεύσης και οσμών και όταν ανέβασε πυρετό πήγε για εξέταση στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διαγνώσθηκε θετικός.

Μόλις το προηγούμενο Σάββατο ο νεαρός συμμετείχε σε φιλικό προετοιμασίας της ομάδας του και γενικότερα είχε κοινωνικές επαφές στην περιοχή.

Με την εκδήλωση των συμπτωμάτων η οικογένειά περιόρισε τις επαφές της, ενώ πλέον περισσότερα από 40 άτομα πήραν οδηγίες να τεθούν σε καραντίνα σε μια προσπάθεια ελέγχου της διάδοσης του ιού.

Από την Πολιτική Προστασία ξεκίνησε ιχνηλάτηση προκειμένου να προσδιοριστεί από που κόλλησε ο 16χρονος τον ιό.

Πηγή: kamiareport.gr