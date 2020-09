Κόσμος

ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε αυτιστικό παιδί

Νέο σοκαριστικό περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ. Το παιδί δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στην ζωή.

Ένα αυτιστικό παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο Σολτ Λέικ Σίτι όταν ένας αστυνομικός το πυροβόλησε, αφού προηγουμένως η μητέρα του είχε ζητήσει βοήθεια για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο επειδή είχε υποστεί κρίση.

Ο Λίντεν Κάμερον, 13 ετών, που πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ, υπέστη σοβαρή κρίση άγχους επειδή η μητέρα του επρόκειτο να επιστρέψει για πρώτη φορά στη δουλειά της μετά από έναν χρόνο. Η γυναίκα, η Γκόλντα Μπάρτον, κάλεσε το 911, τον αριθμό των επειγόντων περιστατικών, για να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

«Τους είπα, δεν είναι οπλισμένος, απλώς τρελαίνεται και αρχίζει να φωνάζει, είναι παιδί, χρειάζεται προσοχή», αφηγήθηκε η μητέρα στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KUTV.

Όταν οι αστυνομικοί αυτής της πόλης της Γιούτα έφτασαν στο σπίτι, ο έφηβος έφυγε τρέχοντας. Ένας αστυνομικός τότε τον πυροβόλησε κατ’ επανάληψη.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης καταδίωξης με τα πόδια, ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ με το υπηρεσιακό του όπλο και πέτυχε αυτό το πρόσωπο», είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Κιθ Χόροκς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο 13χρονος φέρει τραύματα στον ώμο, τους αστραγάλους, τα έντερα και την ουροδόχο κύστη.

«Είναι ένα μικρό παιδί, γιατί δεν τον ρίξατε απλώς στο έδαφος;» διερωτήθηκε, κλαίγοντας, η μητέρα.

Η αρχική εκδοχή των αστυνομικών ήταν ότι θεωρούσαν πως ο Λίντεν Κάμερον είχε «απειλήσει ανθρώπους με ένα όπλο». Όμως, σύμφωνα με τον Χόροκς, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ίχνος όπλου στο σημείο του συμβάντος.

Σε μια χώρα που συγκλονίζεται τους τελευταίους μήνες από το ιστορικό κίνημα κατά της αστυνομικής βίας, η υπόθεση του Λίντεν Κάμερον προκάλεσε τον αποτροπιασμό των οργανώσεων για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. «Η αστυνομία κλήθηκε να βοηθήσει αλλά αντί για αυτό έκανε περισσότερο κακό», σημείωσε η οργάνωση Neurodiverse Utah.

Η περίπτωση του 13χρονου θυμίζει εκείνη του Ντάνιελ Προυντ, ενός Αφροαμερικανού 41 ετών που έπασχε από ψυχικό νόσημα και πέθανε από ασφυξία μετά τη σύλληψή του, στις 23 Μαρτίου στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Οι αστυνομικοί επενέβησαν αφού ο αδελφός του Προυντ ζήτησε βοήθεια επειδή ο 41χρονος είχε υποστεί κρίση λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.