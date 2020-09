Κοινωνία

Νεκρός αστυνομικός της ΔΙΑΣ σε τροχαίο στην παραλιακή

Θρήνος στην ΕΛΑΣ. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών. Χαροπαλεύει συνάδελφός του

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 33χρονο αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, πατέρα δύο παιδιών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αγίου Κοσμά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη μετάβαση δύο μοτοσικλετών της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Καλυβίων, όπου μαίνεται ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά.

Οι αστυνομικοί είχαν λάβει σήμα από τα κεντρικά, προκειμένου να συνδράμουν σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όμως, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο επιβαίνοντες της μηχανής στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του ενός, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Καραμαλάκη και ενημερώθηκε για το τραγικό δυστύχημα με θύματα δύο άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η κυρία Σακελλαρόπουλου ζήτησε από τον κ. Καραμαλάκη να μεταφέρει τη βαθύτατη λύπη της στην οικογένεια του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του και τις ευχές της για ανάρρωση στον συνάδελφό του, που τραυματίστηκε σοβαρά.