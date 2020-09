Κοινωνία

Έως την Κρήτη φτάνει ο καπνός από την πυρκαγιά στην Κερατέα

Ο καπνός από την πυρκαγιά στην Κερατέα φτάνει έως τις βορειοδυτικές ακτές της Κρήτης και είναι ορατός από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-1, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα που ελήφθη το απόγευμα.

Οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, αναμένεται να διατηρηθούν κατά τις επόμενες ώρες στα πέντε έως επτά μποφόρ με κατά τόπους ισχυρότερες ριπές, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του μοντέλου υψηλής ανάλυσης BOLAM του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.