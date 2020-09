Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Εμβιλά έρχεται στην Ελλάδα

Κάθε ώρα που περνάει φέρνει όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό τον Γιαν Εμβιλά. Ο Γάλλος διεθνής αμυντικός μέσος θα μείνει ελεύθερος από τη Σεντ Ετιέν και στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα για να υπογράψει στους «ερυθρόλευκους».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η οριστική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους και τον ποδοσφαιριστή επιτεύχθηκε σήμερα. Η πειραϊκή ομάδα τα είχε βρει με τον Εμβιλά, που όμως θα έπρεπε προηγουμένως να μείνει ελεύθερος από τους «Στεφανουά», καθώς έχει συμβόλαιο μαζί τους.

Ως εκ τούτου, μετά τις σημερινές εξελίξεις το μόνο που μένει να καθοριστεί είναι η άφιξη του παίκτη στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον πρωταθλητή.

Εφόσον το deal επικυρωθεί με την υπογραφή του 30χρονου διεθνή (22 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας), ο Πέδρο Μαρτίνς θεωρητικά θα έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κενό που άφησε η μεταγραφή του Γκιγιέρμε στην Αλ Σαντ.

Την αγωνιστική περίοδο 2019-20, ο Γιαν Εμβιλά μέτρησε 22 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα και τέσσερις στο Κύπελλο.