Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο (βίντεο)

Οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών, οι εξελίξεις στο εμβόλιο, η Μόρια και η ανησυχία για την αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων. Απαντήσεις του καθηγητή για τον κορονοϊό.