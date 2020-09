Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Συναγερμός σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πεντέλη.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή κοντά στην Ιερά Μονή Παντοκράτορα, στο Νταού Πεντέλης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 ελικόπτερα.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.