Κρούσμα κορονοϊού σε φροντιστήριο

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε μαθητής. Κλείνει για απολύμανση το φροντιστήριο. Η ανακοίνωση.

Κλειστό θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες φροντιστήριο στην Πτολεμαΐδα προκειμένου να απολυμανθούν όλοι οι χώροι μετά την επιβεβαίωση κρούσματος.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ένας νεαρός στην Πτολεμαΐδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδιωτικού φροντιστηρίου που πηγαίνει, ο νεαρός είναι ασυμπτωματικός.

Από την πλευρά το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Τσότσος» επικονώνησε άμεσα με τον ΕΟΔΥ ενώ αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι το ερχόμενο Σάββατο προκειμένου να γίνει διπλή απολύμανση όλων των χώρων.

Δείτε την ανακοίνωση του φροντιστηρίου:

«Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του φροντιστηρίου αναστέλλεται μέχρι το Σάββατο 12/9/20 λόγω εμφάνισης ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ κρούσματος κορωνοϊού. Ο μαθητής διαγνώστηκε θετικός στον ιό σήμερα ενώ η τελευταία φορά που ήρθε στον χώρο του φροντιστηρίου ήταν η Δευτέρα χωρίς κανένα σύμπτωμα φορώντας μάσκα και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δρώντας άμεσα επικοινωνήσαμε με τον Ε.Ο.Δ.Υ..

Οι οδηγίες του προβλέπουν να γίνει απολύμανση ολων των χωρών του φροντιστηρίου και να συνεχιστούν τα μαθήματα κανονικά με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων. Ωστόσο αντιλαμβανόμενοι τις κρίσιμες περιστάσεις και αναλογιζόμενοι την προσωπική ασφάλεια τόσο των μαθητών μας όσο και των οικογενειών τους αποφασίσαμε υπεύθυνα να μην πραγματοποιηθούν τα μαθήματα μέχρι το επόμενο Σάββατο 12/9. Στο διάστημα αυτό θα γίνει διπλή απολύμανση όλων των χωρών. Από Δευτέρα η φροντιστηριακή μονάδα θα λειτουργεί κανονικά εκτός από το τμήμα του ασυμπτωματικού μαθητή που θα συνεχίσει τα μαθήματα διαδικτυακά μέχρι να παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών. Να μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη μορφή θεραπείας…. φοράμε μάσκα παντού!».

