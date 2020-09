Κοινωνία

Σε απόγνωση χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στην Μόρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άστεγοι αγωνίζονται μέσα στα αποκαΐδια, να βρουν ότι απέμεινε από τα υπάρχοντα τους. Αντιδρούν οι κάτοικοι στις προσπάθειες δημιουργίας προσωρινών χώρων φιλοξενίας.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι 13 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που παραμένουν άστεγοι και αγωνίζονται μέσα στα αποκαΐδια, να βρουν ότι απέμεινε από τα υπάρχοντα τους. Στον αντίποδα, κάτοικοι της περιοχής, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπλοκάρουν τις προσπάθειες δημιουργίας προσωρινών χώρων φιλοξενίας.

Άνθρωποι που έμειναν στο δρόμο, που είδαν τα υπάρχοντα τους χάνονται για μια ακόμα φορά, βρίσκονται σε απόγνωση.

Εικόνες σκληρές, παιδιά κοιμούνται στους δρόμους,. Άλλα τα μεταφέρουν οι γονείς τους πάνω σε καρότσια οικοδομής, μαζί με ότι κατάφεραν να σώσουν από τις φλόγες.

Μετανάστες επιστρέφουν στα αποκαΐδια της Μόριας μέσα στα χαλάσματα ψάχνουν μήπως και κάτι έχει σωθεί από τα πράγματα τους...

Στους δρόμους όμως έχουν βγει και οι κάτοικοι της περιοχής. Μπλοκάρουν τις εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο κέντρο υποδοχής , στήνουν οδοφράγματα όπου γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας για τους αστέγους.



Πάντως γίνονται προσπάθειες για να στηθούν σκηνές σε διάφορα σημεία του νησιού, για να μεταφερθούν οικογένειες και ευπαθείς ομάδες.

Gallery