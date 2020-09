Κόσμος

Προκλητικός Ερντογάν: Είμαστε πολύ μεγάλοι για να μας φάτε

Με βίντεο η οργισμένη απάντηση του Ταγίπ Ερντογάν στην Σύνοδο της Κορσικής...

Ξεκάθαρα μηνύματα καταδίκης προς την Τουρκία και στήριξης απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο οι ηγέτες που μετείχαν στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη MED7 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Κορσική.

Η απάντηση από την γειτονική χώρα δεν άργησε να έρθει και ήταν με ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τα μεσάνυχτα.

Το βίντεο έχει διάρκεια μόνο 10 δευτερόλεπτα αλλά είναι αρκετό για να δηλώσει τις προθέσεις του.

Το βίντεο είναι από την εποχή που ο Τούρκος πρόεδρος ήταν Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ακούγεται να λέει: «Υπάρχει ένα τραπέζι των λύκων που ετοιμάζεται και θέλετε να μας φάτε. Μην μας παρεξηγείτε όμως, είμαστε μεγάλοι για να το καταφέρετε. Δεν μπορείτε να μας φάτε».