Ακσόι: Η Ελλάδα να αποσύρει τα πλοία της γύρω από το Orurc Reis

Ενοχλημένη η Άγκυρα από τα συμπεράσματα της Συνόδου στην Κορσική.

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα ως «προϊόν προκατάληψης» την τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προειδοποίησαν χθες, Πέμπτη, την Άγκυρα για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της εξαιτίας των ενεργειών της στην ανατολική Μεσόγειο.

«Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Ο Τούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης πως η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.

Ο Ακσόι αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

Η πρώτη αντίδραση από τουρκικής πλευράς για την συνάντηση των επτά ηγετών στην Κορσική ήρθε με ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τα μεσάνυχτα. Το βίντεο είναι από την εποχή που ο Τούρκος πρόεδρος ήταν Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ακούγεται να λέει: «Υπάρχει ένα τραπέζι των λύκων που ετοιμάζεται και θέλετε να μας φάτε. Μην μας παρεξηγείτε όμως, είμαστε μεγάλοι για να το καταφέρετε. Δεν μπορείτε να μας φάτε».