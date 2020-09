Οικονομία

Τροπολογία για τον Υμηττό και το πολεοδομικό σχέδιο στο Μάτι

Για πόσο παρατείνεται η αναστολή οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό. Τι προβλέπεται για το πολεοδομικό σχέδιο στο Μάτι.

Με τροπολογία που καταθέτει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο κυρώνονται οι από 10.08.2020 και από 22.08.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η αναστολή οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό για ένα χρόνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "δίνεται παράταση ενός έτους για την αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας στον Υμηττό, έως τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγματος περί «Καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων».

Σημειώνεται πως πλέον έχει ολοκληρωθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την προστασία του Υμηττού, η οποία έχει τεθεί σε διαβούλευση. Επομένως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την κατάρτιση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο ο Υμηττός θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας.

Επιπλέον, με την ίδια τροπολογία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογράψει σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου αυτό να συντάξει το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής για το Μάτι και γενικότερα για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Το σχέδιο αυτό συνιστά το δεύτερο στάδιο του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και περιλαμβάνει την Πολεοδομική Μελέτη την Πράξη Εφαρμογής και τις συνοδές μελέτες (οδοποιίας, κυκλοφοριακή, μελέτη υδραυλικών, γεωλογική μελέτη και περιβαλλοντική μελέτη). Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Σχεδίου ορίζεται η 23η Ιουλίου 2021.

Υπογραμμίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ). Το ΤΕΕ ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης ανέλαβε και εκπόνησε εντός χρονοδιαγράμματος ένα πρότυπο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι και κατά γενική ομολογία έκανε πολύ καλή δουλειά. Είναι εύλογο λοιπόν να ανατίθεται στο ΤΕΕ η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας".