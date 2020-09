Οικονομία

Μετακομίζει το Καζίνο Πάρνηθας

Τέλος, σε λίγο καιρό, το “βουνό” για τους θαμώνες του Καζίνο. Σε ποια περιοχή θα μετεγκατασταθεί.

Το "πράσινο φως" για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, άναψε με την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, με την έγκριση του ΕΠΣ, ολοκληρώνεται η χωρική οργάνωση ενός τμήματος της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικής έκτασης 50.173,72 τ.μ., όπου θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο Πάρνηθας.

Η απόφαση καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης και τον πολεοδομικό κανονισμό.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο του ΕΠΣ, συντάχθηκε και υποβλήθηκε επίσης κυκλοφοριακή μελέτη τόσο για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης των υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων.