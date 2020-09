Κόσμος

Δεκάδες νεκροί από κατάρρευση ορυχείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα άτομα που εγκλωβίστηκαν στα έγκατα της γης.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε ένα ορυχείο χρυσού.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στην Καμιτούγκα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανέφερε απόψε μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με τα ορυχεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα. Τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί.