Κόσμος

Τραμπ: ο Μπάιντεν ντοπάρεται για να δίνει ομιλίες!

«Νομίζω ότι ενδεχομένως εμπλέκονται πιθανώς ουσίες, αυτό ακούω», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ακόμη μια φορά να προσφέρει καμία απόδειξη για ισχυρισμό του, δήλωσε πως ο Τζο Μπάιντεν, ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ντοπάρεται για να δίνει δημόσιες ομιλίες.

«Νομίζω ότι ενδεχομένως εμπλέκονται πιθανώς ουσίες, αυτό ακούω», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, που αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρη αργότερα σήμερα Σάββατο.

Ο Τραμπ, 74 ετών, προσπαθεί από καιρό να παρουσιάζει τον Μπάιντεν, 77 ετών, ως ξεμωραμένο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για βιαιοπραγίες την ημέρα των εκλογών. «Θα τους σταματήσουμε πολύ γρήγορα αν το κάνουν αυτό», είπε.