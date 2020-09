Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 302 κρούσματα του Σαββάτου

Αναλυτική ενημέρωση για την γεωγραφική κατανομή των νέων φορέων της νόσου. Σε ποιές περιοχές εντοπίστηκαν.

Ακόμη 2 θανάτους και 302 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοίνωσε το Σάββατο ο ΕΟΔΥ.

Απο τα 302 κρούσμτα τα 23 ειναι εισαγόμενα. Ειδικότερα: 21 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και 2 αφορά επισκέπτες στην Ελλάδα που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Απο τα 302 κρούσματα, τα 29 συνδέονται με γνωστές συρροές και 27 από την δράση των ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ στην Π.Ε. Πέλλας, στο πλαίσιο της διερεύνησης λόγω των αυξημένων κρουσμάτων της περιοχής.

Τα 279 εγχώρια κρούσματα αναλυτικά::

133 κρούσματα από την Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 13 κρούσματα συνδέονται με γνωστές συρροές.

33 κρούσματα από Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2 κρούσματα από Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα από Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα από Π.Ε. Αχαΐας

1 κρούσμα από Π.Ε. Βοιωτίας

3 κρούσματα από Π.Ε. Έβρου

1 κρούσμα από Π.Ε. Ευρυτανίας

3 κρούσματα από Π.Ε. Ζακύνθου

4 κρούσματα από Π.Ε. Ημαθίας

1 κρούσμα από Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

1 κρούσμα από Π.Ε. Θήρας

1 κρούσμα από Π.Ε. Ιωαννίνων

3 κρούσματα από Π.Ε. Καστοριάς

2 κρούσματα από Π.Ε. Κεφαλληνίας

4 κρούσματα από Π.Ε. Κοζάνης

4 κρούσματα από Π.Ε. Λαρίσης

4 κρούσματα από Π.Ε. Λέσβου

2 κρούσματα από Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσμα από Π.Ε. Μυκόνου

3 κρούσματα από Π.Ε. Ξάνθης

*46 κρούσματα από Π.Ε. Πέλλας*

7 κρούσματα από Π.Ε. Πιερίας

4 κρούσματα από Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα από Π.Ε. Ρόδου

2 κρούσματα από Π.Ε. Τρικάλων

3 κρούσματα από Π.Ε. Φθιώτιδας

1 κρούσμα από Π.Ε. Χίου.

Ακόμη, 7 κρούσματα υπό διερεύνηση.