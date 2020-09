Κοινωνία

Αστυνομικοί - “μαϊμού” άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα από σπίτι

Κατάφεραν να ξεγελάσουν ανυποψίαστο πολίτη και αστυνομικούς για….λίγο όμως.

Τρία άτομα συνελήφθησαν, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής μπήκαν σε σπίτι στην Κηφισιά, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα.

Οι τρεις δράστες, προσέγγισαν το θύμα τους έξω από την οικία του και αφού του δήλωσαν ότι είναι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας που ερευνούν εμπλοκή συγγενικού του προσώπου σε παράνομες δραστηριότητες, εισήλθαν στην οικία για «έρευνα».

Την ιδιότητα του αστυνομικού δήλωσαν επιπλέον και σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που μετέβησαν στο σημείο, επιδεικνύοντας μάλιστα δελτία ταυτότητας που προσομοίαζαν με υπηρεσιακά.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια, αφαίρεσαν από την οικία χρήματα, λίρες και τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 60.000 ευρώ.

Ακολούθησαν συστηματικές έρευνες και άμεσα επετεύχθη η σύλληψη σήμερα τα ξημερώματα ενός από τους δράστες στη Νίκαια και το μεσημέρι των άλλων δύο σε Ελευσίνα και Μάνδρα.

Βρέθηκε, μεταξύ άλλων, μέρος των κλοπιμαίων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων. Κατασχέθηκε ακόμα όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και μπλούζα αστυνομικού που βρέθηκε εντός του οχήματος.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.