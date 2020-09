Πολιτική

Χρυσοχοΐδης από Λέσβο: Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να παραβιάσει τους κανόνες στη χώρα μας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωσε έμμεσα πληροφορίες που φέρουν ομάδα Αφγανών να εμποδίζει πρόσφυγες και μετανάστες να πάνε στη νέα δομή.

«Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να παραβιάσει τους κανόνες στη χώρα μας. Θα υπάρξουν κυρώσεις προς όσους εμποδίζουν τους μετανάστες να μπουν στη νέα δομή», προειδοποίησε από τη Μυτιλήνη όπου βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Επιβεβαίωσε έμμεσα πληροφορίες που έφεραν την Ελληνική Αστυνομία να έχει εντοπίσει ομάδα Αφγανών, κυρίως παραβατικών μεταναστών, οι οποίοι εμποδίζουν πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στον δρόμο, να πάνε στη νέα δομή, θεωρώντας ότι έτσι θα πετύχουν ομαδική αναχώρηση από τη Λέσβο στην οποία θα συμπεριληφθούν και αυτοί.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τους αιτούντες άσυλο να πάνε στη νέα δομή, να εξεταστούν για τον κορονοϊό και να ταυτοποιηθούν.

Όπως είπε «η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και η ασφάλεια είναι πρωταρχικό μέλημα τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους χιλιάδες μετανάστες που είναι στο δρόμο και ειδικότερα τα παιδιά με τους γονείς τους».