Κορονοϊός - ΗΠΑ: Έλληνας πίσω από το συγκλονιστικό εξώφυλλο του “Time” για τους νεκρούς

Ποιος είναι ο ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης που έκανε την επιμέλεια του εξωφύλλου για το αμερικανικό περιοδικό.

Με ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο, για τους 200.000 νεκρούς στις ΗΠΑ από κορονοϊό, κυκλοφορεί το αμερικανικό περιοδικό, «TIME».

Το εξώφυλλο αποτελείται από μαύρο φόντο και με λευκά γράμματα γίνεται οι καταγραφή των νεκρών κάθε μήνα.

Την επιμέλεια του εξωφύλλου έκανε ο ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης, Τζον Μαυρουδής, χρησιμοποιώντας δεδομένα του Πανεπιστημίου «Johns Hopkins» για τους θανάτους από κορονοϊό στις ΗΠΑ, που σχεδόν έχουν αγγίξει τους 200.000.

«Αυτή είναι μια αργή, σταθερή πορεία θανάτου», έγραψε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Τζον Μαυρουδής. «Πόσοι ακόμη προτού ξυπνήσουμε τελικά;».

«Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό το εξώφυλλο θα είναι μια αφύπνιση για εκείνους που είναι μουδιασμένοι απέναντι σε αυτή την καταστροφή», συμπλήρωσε.