Life

Καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή η Μπαρ Ραφαέλι (εικόνες)

Βαριά ποινή και υπέρογκο πρόστιμο για το τοπ μόντελ, που καταδικάστηκε στη γενέτειρά του.

Σε 9μηνη κοινωφελή εργασία και σε πρόστιμο άνω των 600.000 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα από ισραηλινό δικαστήριο το γνωστό μοντέλο Μπαρ Ραφαέλι, για μια υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Η Ραφαέλι κρίθηκε ένοχη τον περασμένο Ιούλιο για υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων κατά την περίοδο που ζούσε στο εξωτερικό, με σκοπό να αποφύγει τη φορολόγησή της στο Ισραήλ. Είχε δηλώσει ένοχη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές, ώστε να μην φυλακιστεί αλλά να καταδικαστεί μόνο σε πρόστιμο ύψους 2,5 εκατομμυρίων σέκελ (610.000 ευρώ). Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλει και τους φόρους που οφείλει.

Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε σήμερα από δικαστήριο του Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα έσοδά τους εκτός της χώρας. Όμως οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι το τοπ μόντελ και η μητέρα της δήλωναν πλαστή διεύθυνση στο εξωτερικό ώστε να πληρώνουν μικρότερους φόρους.

Η μητέρα της Ραφαέλι, η Τζίπι, που επίσης δήλωσε ένοχη και διαπραγματεύτηκε την ποινή της, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 μηνών και σε πρόστιμο 2,5 εκατομμυρίων σέκελ.

Η Μπαρ Ραφαέλι θα ξεκινήσει να εκτίει την ποινή της στις 21 Σεπτεμβρίου, μετά την εβραϊκή Πρωτοχρονιά.

Με την καταδίκη της κλείνει μια υπόθεση που κράτησε πολλά χρόνια, αφού η Ραφαέλι είχε συλληφθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2015.