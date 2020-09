Αθλητικά

Formula 1: “περίπατος” για τον Χάμιλτον στην Τοσκάνη

Εύκολη νίκη του Βρετανού που επιβεβαίωσε την υπεροχή του.

Επιστροφή στην... κανονικότητα, μετά τις εκπλήξεις της Μόντσα, επιφύλαξε το γκραν πρι της Τοσκάνης, ένατος φετινός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα. Μετά από ένα επεισοδιακό αγώνα, ο οποίος διακόπηκε δύο φορές με κόκκινη σημαία, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε... περίπατο μετά την επανεκκίνηση και πανηγύρισε την έκτη φετινή του νίκη και 90η συνολικά στην καριέρα του, μία μακριά από το απόλυτο ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ. Η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes στην πίστα του Μουτζέλο επισφραγίστηκε με τη δεύτερη θέση του Βάλτερι Μπότας, ενώ ο Αλεξάντερ Άλμπον ανέβασε τη Red Bull στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Πέρα το αποτέλεσμα... ρουτίνας, το γκραν πρι της Τοσκάνης ήταν σαφώς ο πιο επεισοδιακός αγώνας του φετινού πρωταθλήματος. Μόλις στον πρώτο γύρο, χρειάστηκε να βγει στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά από ένα ατύχημα που είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν. Μόλις βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, τα μονοθέσια που βρίσκονταν στις πίσω θέσεις επιτάχυναν πιο γρήγορα από τα προπορευόμενα και ακολούθησε... χαμός, με αποτέλεσμα να σηκωθεί κόκκινη σημαία και ο αγώνας να διακοπεί μέχρι να καθαριστεί η πίστα. Μετά την επανεκκίνηση, ο Χάμιλτον ξέφυγε πολύ, αλλά στον 46ο γύρο το γκραν πρι διακόπηκε ξανά, αυτή τη φορά λόγω μίας άσχημης εξόδου του Λανς Στρολ! Με μόλις 13 γύρους να έχουν απομείνει και εκκίνηση από το «μηδέν», οι Mercedes απέδειξαν και πάλι ότι δεν έχουν αντίπαλο, με τον Χάμιλτον να ξεχύνεται μπροστά και να οδηγεί ως τον τερματισμό και τον Μπότας, παρότι ξεκίνησε τρίτος, να περνά εύκολα τον Ρικιάρντο και να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση. Ο Αυστραλός δεν μπόρεσε να κρατηθεί ούτε στην τρίτη θέση, καθώς τον προσπέρασε ο Άλμπον, ενώ μόλις 12 μονοθέσια κατόρθωσαν να τερματίσουν.

Η πρώτη δεκάδα του γκραν πρι της Τοσκάνης και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 2ωρ.19:35.060

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +4.880

3. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) +8.064

4. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) +10.417

5. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) +15.650

6. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/Mclaren) +18.883

7. Ντανιίλ Κβιάτ (Ρωσία/Alpha Tauri) +21.756

8. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +28.345

9. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) +29.770

10. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) +29.983

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 190 βαθμοί

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 135

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 110

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 65

5. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 63

6. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) 57

7. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 53

8. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 49

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 44

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 43

11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Mclaren) 41

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) 30

13. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 17

14. Ντανιίλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri) 10

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Racing Point) 6

16. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) 2

17. Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 2

18. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1

19. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

20. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 0

21. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 325 βαθμοί

2. Red Bull-Honda 173

3. McLaren-Renault 106

4. Racing Point-Mercedes 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri-Honda 53

8. Alfa Romeo-Ferrari 4

9. Haas-Ferrari 1

10. Williams-Mercedes 0