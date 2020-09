Κοινωνία

Αστυνομικοί - “μαϊμού” ξεγέλασαν ηλικιωμένο και τους άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ (βίντεο)

Τι λέει ο γιός του θύματος στον ΑΝΤ1 για τους αδίστακτους κακοποιούς που άρπαξαν μετρητά και χρυσαφικά. Πως και πότε εντοπίστηκαν.